Lista pustilor minune pe care Dortmund ii are in acest moment! A batut-o pe Real in cursa pentru ultimul nume

Borussia Dormund devine una dintre cele mai importante "fabrici" de pusti spectaculosi din Vestul Europei.

Dortmund are o adevarata "colectie" de pusti fantastici in club. Ultima tinta, Alexander Isak, a fost luat in urma unei curse cu Real Madrid pentru semnatura fotbalistului suedez.



La numai 17 ani, Isak a costat-o 10 milioane de euro pe Dortmund, care a fost dispusa sa riste o suma uriasa pentru acest jucator.



Dortmund se lauda cu o echipa intreaga de pusti fantastici in acest moment. Alaturi de Isak, Dortmund ii mai are pe Ousmane Dembele, de 19 ani, Emre Mor (19), Julian Weigl (21), dar si pe Christian Pulisic (18).