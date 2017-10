Heynckes a confirmat ca a fost chemat inapoi la Bayern: "Vor sa preiau echipa pana in vara viitoare!"

Bayern Munchen poate in mai putin de un an sa aiba cel mai batran antrenor din istorie si apoi pe cel mai tanar!

Jupp Heynckes a confirmat intr-o declaratie pentru presa din Germania ca a fost oferta de catre Bayern Munchen pentru inlocuirea lui Carlo Ancelotti, dat afara in urma cu o saptamana dupa infrangerea cu 3-0 in fata celor de la Bayern Munchen. Heynckes s-a retras dupa ce a reusit prima tripla din istoria lui Bayern, in 2013. Heynckes are 72 de ani in acest moment.

"Nimic nu este batut in cuie. Trebuie sa analizez acum. Au trecut 4 ani de cand mi-am incheiat treaba la Bayern iar fotbalul a continuat sa se schimbe. M-au rugat sa preiau echipa ca antrenor pana in vara lui 2018. Am vorbit despre multe lucruri" le-a spus el celor de la Rheinische Post.

Cei de la Bayern il vor pe Heynckes doar pana in vara pentru ca apoi sa incerce sa-l aduca de la Hoffenheim pe tanarul Julian Nagelsmann. Managerul de 30 de ani ar deveni cel mai tanar din istoria clubului.