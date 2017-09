HAOS la Bayern! Lewandowski a criticat dur conducerea, Rummenigge i-a dat replica: "E angajatul nostru si castiga o multime de bani!"

Bayern Munchen are probleme mari in startul sezonului.

Batuta de aproape toti adversarii in presezon, Bayern a inceput in forta campionatul si problemele pareau rezolvate. A venit insa infrangerea cu Hoffenheim iar situatia a devenit cu adevarat tensionata. Postul lui Ancelotti este in pericol iar Robert Lewandowski a criticat public strategia clubului din vara care a trecut.

"Bayern trebuie sa gaseasca ceva nou si creativ daca se doreste la club sa fie in continuare atrasi jucatori de clasa mondiala. Daca vrem sa ramanem la cel mai inalt nivel, trebuie jucatori de calitate" a spus atacantul polonez pentru Der Spiegel.

Presedintele Karl-Heinz Rummenigge a raspuns dur: "Ar fi trist ca el chiar sa vada lucrurile astfel. Loialitatea face parte din ADN-ul lui Bayern si este foarte importanta pentru fanii nostri. De mult timp avem o filosofie de succes, una serioasa, ce a adus multe victorii. Sunt de parere ca sumele de transfer ar trebui limitate si reduse.



Evident, Robert a fost iritat de transferurile celor de la PSG. Este insa angajatul nostru si castiga o multime de bani. Regret ce a spus. Oricine critica public clubul sau pe colegii sai va avea probleme personale cu mine. Deja a lansat acuze false sezonul trecut dupa partida cu Freiburg cand a sustinut ca nu a fost sprijinit suficient.



Nu cred ca autoritatea unui jucator este atat de mare. Si Lewandowski poate vedea cum sta treaba cand se uita in contract. A semnat pana in 2021 fara clauza de reziliere. In mod regretabil, agentul sau e adesea piaza rea. Asa a fost si aici. Interviul a fost organizat in mod constient in afara clubului. El ii face rau lui Robert cu astfel de lucruri" a spus Rummenigge.