Gestul incredibil al nemtilor! Philipp Lahm, desemnat cel mai bun jucator german in 2017!

Fostul capitan al nationalei Germaniei si al lui Bayern Munchen, Philipp Lahm, a fost votat cel mai bun jucator din Germania in sezonul 2016/2017!Premiu este acordat de revista Kicker iar voturile vin de la membri Asociatiei de Jurnalisti Sportivi din Germania. Lahm i-a depasit pe Toni Kroos si Aubameyang.

"Este o onoare si sunt foarte multumit" a spus Lahm dupa ce a castigat pentru a 3-a oara trofeul. "Cred ca jurnalistii care au votat m-au urmarit pe tot parcursul carierei. Istoria arata ca este extrem de dificil pentru un fundas sa fie desemnat Fotbalistul Anului pentru ca in mod normal atacantii castiga".

Lahm a castigat in cariera UEFA Champions League, 8 titluri de Bundesliga si 6 Cupe ale Germaniei. Cel mai bun antrenor a fost desemnat Julian Nagelsmann, tanarul antrenor de doar 30 de ani al celor de la Hoffenheim.

