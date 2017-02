Gest INCREDIBIL al lui Ancelotti dupa ultimul meci al lui Bayern! De ce i-a aratat degetul INTERZIS unui suporter

Hertha Berlin a fost o deplasare dificila din toate punctele de vedere pentru Carlo Ancelotti!

Bayern a fost nevoita sa astepte pana in prelungiri pentru un punct. S-a terminat 1-1 dupa golul lui Lewandowski din ultimele secunde ale meciului. La finalul partidei, Ancelotti a izbucnit. Italianul le-a aratat degetul mijlociu fanilor Herthei in timp ce se retragea spre vestiare.

"E adevarat ca am facut gestul asta. Am facut-o pentru ca am fost scuipat", s-a aparat Ancelotti intr-un interviu pentru ARD.

Si portarul Neuer i-a luat partea: "N-a fost vorba de fair-play la Berlin. Nu conteaza cat de frustrat esti, publicul nu are voie sa dea un asemenea exemplu!"

Bayern e prima in Germania dupa 21 de etape. Are 8 puncte peste Leipzig, insa RB joaca azi cu Monchengladbach si se poate apropia la 5 daca bate. Ancelotti va fi audiat de comisiile federatiei germane si risca o suspendare daca va fi gasit vinovat.