"FANTASTISCH!" Hummels, interventia anului! Ce alunecare a facut cu Frankfurt! VIDEO

Matts Hummels demonstreaza de ce e cotat ca unul dintre cei mai buni fundasi din Europa.

Fundasul adus de Bayern de la marea rivala Dortmund a avut o interventie senzationala in partida cu Frankfurt de pe Allianz Arena. Atacantul advers scapase singur cu portarul, insa o miscare in plus i-a permis lui Hummels sa vina din spate si sa indeparteze mingea cu o alunecare perfecta. Fundasul lui Bayern putea provoca penalty, insa a reusit sa intervina perfect, direct la minge, fara sa isi atinga adversarul.