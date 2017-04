"Eu nu pot sa dorm, tresar involuntar si ma sperii! Uneori uit sa mananc!" Ce cosmar traiesc jucatorii Borussiei Dortmund

Exploziile de la Dortmund au lasat traume in randul jucatorilor Borussiei. Clubul le-a pus la dispozitie psihologi care sa ii ajute sa treaca peste cosmarul de saptamana trecuta.

Portarul echipei Borussia Dortmund, Roman Burki, a declarat ca inca are tulburari de somn dupa atacul care a vizat autocarul formatiei sale, saptamana trecuta, el precizand ca tresare involuntar si se sperie si mentionand ca nu s-a putut concentra la meciul disputat la o zi dupa explozii.

"Inca am probleme cu somnul. Tresar involuntar in somn si ma sperii. Nu pot sa dorm neintrerupt toata noaptea. Iar cand ma trezesc, ma bucur ca sunt acasa in pat", a spus Burki.

El a explicat care sunt efectele celor intamplate asupra persoanelor afectate: "Tulburari de somn. Sau uiti sa mananci. Sau revezi totul cand inchizi ochii... Pentru mine a fost rau ca a trebuit sa jucam in ziua de dupa atac. Nu m-am putut concentra. Daca am fi putut alege, nu am fi jucat niciunul. Parca aveam o perdea in fata ochilor. Dupa meci emotiile s-au dezlantuit. Toti jucatorii aveau lacrimi in ochi", a precizat Burki.

Trei incarcaturi explozive au fost detonate, in 11 aprilie, in apropierea autocarului echipei Borussia, la scurt timp dupa ce autobuzul a parasit hotelul din Dortmund unde a fost cazata formatia.

Geamurile autocarului au fost sparte si o persoana din interior, fundasul Marc Bartra, a fost ranita usor. Bartra, in varsta de 26 de ani, a fost transportat la spital cu rani la mana, si a fost operat cu succes la brat.

UEFA a decis ca meciul sa fie amanat cu 24 de ore, astfel ca acesta s-a jucat la 12 aprilie, Borussia Dortmund fiind invinsa cu scorul de 3-2 de AS Monaco.

