DRAMA lui Gotze continua! Ce s-a intamplat la o saptamana dupa ce s-a retras pe termen nelimitat

Mario Gotze se teme pentru cariera sa!

Mario Gotze a luat o pauza de la fotbal, la mai putin de 3 ani dupa ce marca golul victorie in finala Cupei Mondiale.

Gotze a revenit vara trecuta de la Bayern la Dortmund, dar nu a mai impresionat la clubul care l-a lansat in fotbalul mare. Saptamana trecuta, Dortmund a anuntat ca fotbalistul va lua o pauza pe termen nelimitat deoarece sufera de probleme la tiroida. Gotze urmeaza sa fie tratat si pana atunci nu mai are voie sa se antreneze. Jucatorul sta acasa acum in asteptarea unor vesti de la medici, anunta tatal sau.

"Mario este ok in acest moment, dar nu poate sa faca mare lucru, doar sa stea acasa si sa astepte. Nu exista un plan pentru terapie, dar tratamentul sau va fi decis in scurt timp. Trebuie sa avem rabdare, alta solutie nu exista", a povestit tatal lui Gotze in ziarul Bild.

Gotze are 24 de ani.