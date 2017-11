Dortmund vrea sa SCAPE de Aubameyang! Cine poate sa-l ia la pret de Black Friday dupa scandalul MONSTRU de la Borussia

BVB a inceput in forta sezonul, dar n-a mai castigat in campionat de doua luni!

Soarta antrenorului Bosz e total incerta. Daca Dortmund nu castiga in weekend cu Leverkusen, sefii clubului au de gand sa-l demita pe olandez.

Fie ca Bosz ramane, fie ca pleaca, lotul va suferi modificari majore in viitorula propiat! Primul nume de pe lista de plecari: supergolgeterul Aubayemang! Borussia a negociat cu mai multe echipe vara trecuta, insa n-a reusit sa-l dea nicaieri. Aubameyang a fost cel mai aproape de Milan, insa discutiile s-au blocat la pretul cerut de nemti pentru starul din Gabon, 70 de milioane de euro. Acum, Borussia a scazut mult din pretentii si e gata sa inchida afacerea pentru 50 de milioane. Desi a marcat de 11 ori in 12 partide jucate in Bundesliga, Aubameyang are o relatie proasta cu clubul din cauza vietii extrasportive agitate. Daily Mirror anunta ca Chelsea e interesata de transfer. Discutiile dintre cele doua parti au inceput deja, iar Aubameyang e asteptat sa transmita ce pretentii salariale are.