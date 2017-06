Decizie incredibila a chinezilor! Au inscris o echipa NATIONALA in Germania. In ce liga va juca

Chinezii iau lucrurile cat se poate de serios cand vine vorba de investitii in fotbal!

Echipa nationala U20 se muta CU TOTUL in Germania! Federatiile celor doua tari au negociat un acord care prevede inscrierea asiaticilor intr-o serie de liga a 4-a. Contractul n-a fost inca semnat, insa toate datele au fost convenite. China U20 va juca in Regionalliga Sudwest, unde va completa o serie care are in prezent 19 echipe. Chinezii nu vor aparea in clasament, dar vor juca de cate doua ori imptriva fiecarei echipe. Meciurile se vor disputa pe stadioanele echipelor locale.

"Toate cele 19 echipe din liga au fost de acord. Cred ca proiectul e unul foarte bun", a spus Felix Wiedemann, directorul Regionalliga Sudwest, pentru Bild.

Pentru cele doua meciuri cu China U20, fiecare echipa din liga va primi cate 15 000 de euro. China U20 va avea cantonamentul langa Heidelberg.