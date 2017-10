De ce au ingenuncheat toti jucatorii Herthei inaintea partidei cu Schalke din Bundesliga. FOTO

Jucatorii echipei Hertha Berlin au adus un omagiu sportivilor americani care ingenucheaza in semn de lupta impotriva rasismului si au facut acest gest, sambata, inaintea meciului cu Schalke 04, din Bundesliga.

La fel ca jucatorul de fotbal american Colin Kaepernick si toti cei care l-au imiat in SUA sub sloganul "Take a knee", jucatorii de la Hertha si staf-ul tehnic au ingenucheat pentru a spune nu rasismului.

"Hertha apara toleranta si responsabilitatea! Pentru un Berlin tolerant si o lume deschisa, astazi si pentru totdeauna", a scris Hertha pe Twitter. Colin Kaepernick este primul jucator din NFL care a protestat la intonarea imnului fata de felul in care sunt tratati oamenii de culoare in SUA.

Hertha BSC stands for tolerance and responsibility! For a tolerant Berlin and an open-minded world, now and forevermore! #TakeAKnee #hahohe pic.twitter.com/spZvRSGVxQ