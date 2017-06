Cum arata Gotze dupa ce s-a retras temporar! Mijlocasul german sufera de aceeasi boala ca brazilianul Ronaldo. FOTO

Mario Gotze a luat o pauza de la fotbal din cauza unor probleme de sanatate.

Mario Gotze a marcat golul victoriei Germaniei in finala Cupei Mondiale din 2014, insa de atunci cariera sa a fost in declin. Totul a culminat cu vestea proasta primita in aceasta primavara. Gotze are probleme cu metabolismul, iar din acest motiv s-a ingrasat excesiv, la fel ca brazilianul Ronaldo.

Gotze a fost nevoit sa ia o pauza de la antrenamente si sa urmeze un tratament. Se pare ca acesta a functionat. Gotze este mai in forma ca niciodata si se va intoarce la antrenamentele lui Dortmund.