"Copii, nu cumparati tricoul acestei echipe!" :)) Un club din Germania a ales sponsor pe tricou un site pentru adulti

Un club amator din Germania a luat o decizie cu adevarat surprinzatoare! Motivul? A vrut sa se afle in intreaga lume de nebunia lor! Le-a iesit!

Clubul SV Oberwurzbach din Saarland A-League va avea pe tricouri in acest sezon site-ul unei actrite din filme pentru adulti, Lena Nitro! Decizia a fost luata de conducerea clubului pentru a avea expunere mai mare.

Directorul sportiv al clubului, Torsten Nelz, a explicat decizia: "In ultimul nostru turneu, antrenorul echipei, Erik Baus, capitanul Jens Ebersold si cu mine ne-am intalnit si am vorbit despre noul sezon. Am vrut sa punem la cale un plan cu adevarat nebun, sa facem ceva dement.

Si atunci am zis: ne trebuie un sponsor pentru tricouri foarte fierbinte, in adevaratul sens al cuvantului .." a spus Nelz, cel care i-a scris actritei iar aceasta a fost incantata de colaborare. Nelz insista ca utilizatorii care intra pe site au nevoie de abonament pentru a accesa continut pentru adulti.