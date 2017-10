Confesiunea cutremuratoare a lui Marco Reus: "As renunta la toti banii doar sa fiu sanatos!" Anuntul neasteptat facut de starul lui Dortmund

Marco Reus a avut mult ghinion in ultimele sezoane.

Transferat in 2012 de Borussia Dortmund de la Monchengladbach, Marco Reus a devenit rapid unul dintre cei mai buni jucatori din Bundesliga si din Europa. Cand se pregatea sa faca saltul la urmatorul nivel au aparut accidentarile iar acestea nu i-au mai dat pace.

Ultima a avut loc in finala Cupei Germaniei din sezonul trecut, o ruptura a ligamentelor care il tine pe bara restul anului. Reus este insa determinat sa revina in prim plan. Intr-un interviu pentru GQ, Reus a vorbit despre drama sa.

"Lacrimile au venit la 2-3 zile dupa accidentare cand am reluat in mintea mea tot ce s-a intamplat. Sa fiu singur, sa lucrez pentru a reveni este cel mai solicitant lucru. Eram deja extenuat dupa 3 saptamani. Este un test mental brutal pentru ca trebuie sa lucrezi pe cont propriu.



Ca jucatori la un nivel de top castigam o multime de bani dar uneori platim un pret mare cu propria sanatate. Mi-as da toti banii pentru a fi sanatos din nou, sa pot sa-mi fac meseria. Sa fac ceea ce iubesc: sa joc fotbal" a spus Reus.

Atacantul german a dezvaluit ca este tentat sa plece de la Dortmund in vara lui 2019 cand ii va expira contractul: "Sunt 4-5 cluburi internationale interesate de mine. Pe 31 mai anul viitor voi implini 30 de ani. Poate fi ultimul meu contract si ultima oportunitate sa incerc ceva diferit.



Trebuie sa fiu sincer si corect si sa spun ca nu am idee unde voi ajunge. In acest moment sunt foarte fericit la Dortmund si nu ma gandesc la ce se va intampla in 2019. Dar, desigur, va veni momentul in care mai voi aseza si voi luam calm o decizie" a mai spus Reus.