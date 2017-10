Comparatie DREPTURI TV: Anglia, Spania, Germania! Tottenham ia peste Real Madrid, Bayern e mult sub Crystal Palace

PRO TV transmite marti seara Real Madrid - Tottenham, in UEFA Champions League. Bucurati-va de fotbal!

Anglia conduce detasat orice top al banilor atunci cand vine vorba de castigurile obtinute din drepturi TV.

Chiar si cea mai slaba echipa din Premier League obtine cu 10-20 de milioane de euro mai mult decat campioana Germaniei, Bayern Munchen.

De exemplu, Crystal Palace, o echipa fara niciun gol inscris sezonul asta in campionat, primeste cu 25 de milioane de euro mai mult decat Bayern-ul lui Lewandowski din drepturile TV.

In Spania, sistemul de impartire a banilor ii ajuta pe cei puternici. Real Madrid, campioana din La Liga, a primit 150 de milioane de euro, o suma totusi mai mica decat cea primita de Tottenham, adversara de marti din Champions League.

Pentru clasarea pe locul 2 sezonul trecut in Premier League, Tottenham a primit 165 de milioane de euro din drepturi TV. (In tabelul de mai jos, sumele sunt exprimate in lire)

DREPTURI TV IN PREMIER LEAGUE ( milioane de lire )

DREPTURI TV IN LA LIGA (milioane de euro)

DREPTURI TV IN BUNDESLIGA



Bayern Munchen - 96 mil €

Borussia Dortmund - 87 mil €

Schalke - 78 mil €

Bayern Leverkusen - 77 mil €