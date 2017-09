Cea mai proasta veste pentru Bayern: Neuer s-a accidentat la antrenament si nu mai joaca deloc in 2017!

Manuel Neuer va fi indisponibil pana in ianuarie 2018, a anuntat astazi clubul Bayern Munchen.

Neuer s-a accidentat luni la un antrenament. Verdictul medicilor: fractura unui os metatarsian, la piciorul stang.

Neuer revenise pe teren in august, dupa ce in aprilie suferise o fractura similara la acelasi picior.

Blow for Bayern. Manuel Neuer set to miss rest of the group stage after undergoing surgery on a metatarsal fracture in his left foot. #UCL pic.twitter.com/G64mVpuSXP