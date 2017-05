"Cea mai fericita zi din viata mea!" Revenire emotionanta pentru Bartra pe teren! A izbucnit in lacrimi

Bartra a avut bratul fracturat in urma exploziei de dinaintea partidei cu Monaco din Champions League.

Jucatorul s-a refacut, iar ieri a jucat in victoria Borussiei cu 4-3 din partida cu Werder Bremen.

"E una din cele mai fericite zile din viata mea. Sunt foarte fericit ca am revenit pe gazon", a spus Bartra, care a inceput sa planga de emotii.

Fundasul inca are bratul in ghips.

What a match, so thrilling, what an atmosphere, such a feeling.. Really HAPPY and PROUD!

Tarde increible la de hoy..FELIZ!

DANKE Familie!!???????? pic.twitter.com/wYYti6jV1I