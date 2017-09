BREAKING NEWS | Bayern l-a ales pe inlocuitorul lui Ancelotti! Cine vine sa castige Liga Campionilor

Presa din Germania anunta ca Bayern a demarat negocierile cu un fost antrenor de la Dortmund.

Thomas Tuchel este primul antrenor contactat de catre cei de la Bayern Munchen pentru inlocuirea lui Carlo Ancelotti dupa ce antrenorul italian a fost demis joi, in urma infrangerii cu 3-0 cu cei de la PSG. Tuchel a fost demis in luna mai de catre Borussia Dortmund dupa un conflict cu conducerea clubului.

Tuchel a fost unul dintre primele nume aparute, in conditiile in care tanarul antrenor de la Hoffenheim, Julian Naggelsmann, pare a fi imposibil de adus in mijlocul sezonului de la echipa care a jucat in playoff-ul Ligii Campionilor.

Momentan, Willy Sagnol va conduce echipa pentru partida cu Herta, cei de la Bayern dorind sa incheie negocierile cu Tuchel in perioada de pauza pentru partidele internationale. Obiectivul noului antrenor va fi castigarea Ligii Campionilor.