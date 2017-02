Bayern ramane fara capitan! Lahm se retrage la finalul sezonului: "Voi redeveni persoana normala in vara" 

Capitanul lui Bayern se retrage la 33 de ani!

Philipp Lahm (33 ani), capitanul echipei de fotbal Bayern Munchen si campion mondial cu selectionata Germaniei in 2014, a anuntat ca va agata ghetele in cui la finalul acestui sezon.

"Am decis sa pun capat carierei mele de jucator la finalul sezonului", a declarat Lahm dupa meciul castigat de bavarezi in fata formatiei VfL Wolfsburg, marti seara pe Allianz Arena, in optimile de finala ale Cupei Germaniei. "Sunt sigur ca ma pot mentine la nivelul actual pana la finalul sezonului, insa nu si dupa aceea", a adaugat el.

Lahm a dezmintit, totodata, informatiile presei germane conform carora dupa retragere ar urma sa preia postul de director sportiv la Bayern.

"Nu este cel mai bun moment al meu sa fac acest lucru. Voi redeveni o persoana normala in aceasta vara, iar apoi voi avea timp sa ma ocup de alte lucruri si sa am cateva discutii", a adauga tel.

Format la Bayern Munchen, club la care a sosit cand avea doar 11 ani, Lahm este o figura emblematica a echipei din orasul sau natal, pentru care a disputat 501 meciuri pana in prezent, in toate competitiile, capitanul lui Bayern din 2011, fundasul a evoluat doua sezoane la o alta formatie, VfB Stuttgart, intre 2003 si 2005.

in cei 15 ani petrecuti alaturi de gigantul bavarez, Philipp Lahm a castigat 7 titluri de campion in Bundesliga si 6 Cupe ale Germaniei, precum si Liga Campionilor, in 2013. Un alt 8-lea titlu national, cucerit la finalul acestui sezon, l-ar pune alaturi de alte legende ale lui Bayern care au reusit aceasta performanta: Oliver Kahn, Mehmet Scholl si Bastian Schweinsteiger.

Lahm a imbracat de 113 ori tricoul reprezentativei Germaniei, cu care a cunoscut cel mai mare succes la Cupa Mondiala 2014 din Brazilia, unde Nationalmannschaft a cucerit titlul de campioana a lumii. El si-a anuntat retragerea internationala imediat dupa finala castigata in fata Argentinei lui Lionel Messi.

Dupa refuzul lui Philipp Lahm, directorul sportiv al echipei Borussia Moenchengladbach, Max Eberl, devine favorit pentru a ocupa acelasi post la Bayern Munchen, ramas vacant dupa plecarea lui Matthias Sammer, in 2016, sustine presa germana.

"Am discutat cu Philipp Lahm, insa nu avem un plan A, B sau C. Nu am discutat cu nicio alta persoana, insa vom avea un director sportiv incepand de la 1 iulie", a reactionat presedintele lui Bayern Munchen, Uli Hoeness.