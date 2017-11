Aubameyang, revoltat dupa ce a fost exclus din lot de Borussia Dortmund: "De data asta chiar nu pot sa inteleg!" De ce a fost sanctionat

Marti, 21 noiembrie, in direct la PRO TV: Sevilla - Liverpool in UEFA Champions League! Bucurati-va de fotbal!

Borussia Dortmund a anuntat joi seara ca Aubameyang nu a fost inclus in lotul pentru partida cu VfB Stuttgart, decizia fiind luata din masuri disciplinare. Nu a fost oferita o explicatie suplimentara, insa presa din Germania scrie ca motivul acestei masuri a fost faptul ca Aubameyanga a intarziat in mod repetat la antrenamente. In plus, Aubameyang a profitat de pauza competitionala pentru o excursie la Barcelona, lucru care i-ar fi deranjat pe oficialii Borussiei.

Aubameyang mai fusese suspendat de catre Dortmund in noiembrie anul trecut dupa ce a plecat fara acordul clubului in Italia, ratand un meci de Liga Campionilor. Borussia nu a anuntat daca decizia de sanctionare a lui Aubameyang se aplica si pentru partida de saptamana viitoare din Champions League contra lui Tottenham, ultima sansa a echipei lui Bosz de a se califica in optimile competitiei.

Aubameyang s-a declarat revoltat de decizia clubului: "Nu am intarziat la antrenamente. Dupa plecarea mea in Italia am putut sa inteleg suspendarea pentru ca am ignorat un anunt la acel moment. De data asta chiar nu pot sa inteleg" a spus Aubameyang pentru Bild.