Asta ar fi transferul BOMBA al verii: Lewandowski, OUT de la Bayern? Cu cine a discutat

Polonezul s-a suparat ca antrenorul Ancelotti si jucatorii lui Bayern nu l-au sustinut in lupta pentru a deveni golgeter in Bundesliga. Trofeul a ajuns la Aubameyang, iar Lewy a recunoscut ca s-ar fi asteptat la mai multa sustinere in ultima etapa a campionatului.

Sky Sports anunta acum ca reprezentantii lui Lewandowski au inceput discutiile preliminare cu Chelsea si Manchester United! Jurnalistul polonez Maciej Iwanski sustine ca optiunea numarul 1 a lui Lewandowski ar fi Chelsea. Bayern refuza pentru moment orice negociere. Golgeterul polonez mai are contract pana in 2021.

Lewandowski a ajuns pe Allianz Arena in 2014, liber de contract dupa despartirea de Borussia Dortmund.

To make things clear: Chelsea AND ManUtd are checking on R.Lewandowski. Bayern calm, has the player contract until 2021. RL would choose CFC