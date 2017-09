"Asa arata un fotbalist?!" Fanilor nu le-a venit sa creada cand l-au vazut pe Gotze! Cum arata acum dupa probleme grave de sanatate

Mario Gotze a fost in pericol de a-si incheia cariera.

Jucatorul celor de la Borussia Dortmund, Mario Gotze, a profitat de pauza de la club in perioada meciurilor echipelor nationale si a mers la Mallorca alaturi de iubita lui, Ann-Kathrin Brommel. Cei doi au fost surprinsi pe yacht iar forma fizica a lui Gotze i-a ingrijorat pe fani.

Desi a revenit in acest start de sezon dupa ce a suferit din cauza unei probleme metabolice care i-a pus chiar in pericol cariera, Gotze este inca departe de o forma fizica adecvata. Imaginile surprinse pe yacht au aratat ca are cateva kilograme in plus.

Imaginile cu Gotze s-au viralizat pe internet iar unii utilizatori au glumit pe seama abdomenului jucatorului.

Sursa foto: Splash