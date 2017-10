Are 12 ani, joaca la U17 si are iubita de 18! Noul perla a Borussiei Dortmund e gata de prima echipa si de un record uluitor

Youssoufa Moukoko este noul "prodigy" al Borussiei Dortmund. La doar 12 ani, acesta evolueaza deja la categoria de varsta U17 si da goluri pe banda rulanta. Acesta are o prietena cu 6 ani mai mare!

Youssoufa Moukoko este fotbalistul care uimeste Germania. Acesta are doar 12 ani si joaca la juniorii Borusiei Dortmund. Avand statura si conformatia unui copil mult mai mare, el a fost introdus la categoria de varsta U17, unde da goluri la foc automat!

Moukoko este asteptat sa bata recordul detinut de Nuri Sahin, cel care a debutat in Bundesliga la doar 16 ani si 355 zile.

Presa germana scrie ca Moukoko are o iubita cu 6 ani mai mare! Aceasta ar avea 18 ani.

Nemtii scriu ca varsta lui Moukoko a fost privita cu mari suspiciuni, dar tatal sau, care a emigrat din Camerun in 2014, a prezentat dovada unui certificat de nastere care atesta data nasterii la 20 noiembrie 2004.

Moukoko are 17 goluri in 8 meciuri jucate la juniorii U17 ai Borusiei Dortmund, dupa ce a mai dat 21 de goluri in 12 meciuri la U15 la numai 11 ani, apoi 33 de goluri in 15 partide la aceeasi categorie de varsta un sezon mai tarziu.

Tanarul fotbalist a debutat deja in nationala U16 a Germaniei, marcand 3 goluri.

"Lui Moukoko ii place sa-si masoare fortele cu jucatori mai mari decat el. Ar fi fost lipsa de fair play sa evolueze la U15", a spus antrenorul sau, Sebastian Geppert.

"Youssoufa este un pusti extraordinar, dar trebuie sa avem grija, pentru ca nu orice copil minune ajunge si un fotbalist de succes", a avertizat si fostul mare fotbalist Lars Ricken.