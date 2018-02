Allianz Arena devine hotel de lux! Fanii pot urmari meciurile lui Bayern din PAT incepand cu sezonul urmator. FOTO

Bayern le ofera camere de lux fanilor care vin la meci din 2019.

Clubul Bayern a incheiat un parteneriat cu lantul de hoteluri Marriott pentru cateva camere VIP situate la tribuna oficiala a stadionului Allianz Arena. Din 2019, fanii ii pot urmari pe Muller si Robben direct din pat si cu servire de lux.



E prima echipa din Europa care incearca asa ceva, dupa ce brazilienii au incercat in trecut sa ofere camere de hotel pe Maracana.



Real Madrid are si ea in plan sa dezvolte ceva asemanator, insa doar in momentul in care stadionul Santiago Bernabeu va fi modernizat.