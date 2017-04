Nistor loveste iar, chiar inainte de derby :)) Ce a spus despre ultima infrangere impotriva Stelei

Derby-ul Dinamo - Steaua se joaca luni seara.

Nistor este unul dintre cei mai buni jucatori ai lui Dinamo. Dinamovistul a reusit sa se faca iubit pentru devotamentul sau in meci dar si pentru reusitele din meciurile cu Steaua, cand a si reusit sa marcheze.

Nistor ofera insa, pe langa reusite pe teren, si "reusite" la microfon. Cunoscut pentru cateva perle epice scoase de-a lungul timpului, de genul "Steaua nu a avut nicio ocazie in afara de cele 6 goluri", de pe vremea cand juca la Pandurii, Nistor a lovit iar, chiar inainte de derby.

Acesta a incercat sa explice infrangerea din ultimul meci cu Steaua, spunand ca au intrat relaxati in meci, dupa ce "i-am batut 10 meciuri".

"Sper din tot sufletul sa repet si sa ajut echipa sa castige. Este obucurie enorma, mai ales ca e 1 Mai, in fata propriilor suporteri. Probabil, dupa cele 10 meciuri pe care le-am castigat impotriva lor, am intrat putin cu nasul pe sus si am crezut ca si al unsprezecelea meci va fi la fel ca celelalte. Din pacate, am pierdut, dar sper sa ne luam revansa luni", a declarat Nistor la Dolce.

Din ultimele 10 meciuri, inainte de victoria Stelei, Dinamo a castigat doar 4, nu mai putin de 6 dintre partide terminandu-se la egalitate. Seria dinamovistilor venea dupa o serie a rivalilor, care castigasera 8 din ultimele 10 meciuri.