SNAKE, sportul national al anilor 2000, revine in Romania! Cand apare noul Nokia 3310 la noi si la ce preturi

Noul Nokia 3310 vine cu cateva modificari importante fata de versiunea anilor 2000, dar principalele atuuri raman aceleasi: jocul Snake si bateria care te tine chiar si o saptamana.

Nokia 3310, varianta 2017, va fi comercializat si in Romania. Unul dintre operatorii de pe piata noastra va introduce in oferta, in perioada urmatoare, cel mai popular model al anilor 2000, scrie profit.ro.

Modificarile sunt importante - un design usor modificat, o camera foto si un ecran de 2.4'' polarizat si curbat.

In plus, telefonul accepta carduri microSD, cu o capacitate de pana la 32 GB.

Atuurile care l-au facut atat de popular in toata lumea raman aceleasi: o baterie care asigura o autonomie in convorbiri de pana la 22 de ore, dar si celebrul joc Snake.

Conform profit.ro, telefonul va putea fi achizitionat, in oferta de abonament, cu preturi care pleaca de la 9 euro.