Poarta care explodeaza, fantoma de la vestiar si atacantul gigant! VIDEO FUNNY: Cele mai tari erori de la FIFA 17 :)

Ai impresia ca a atins perfectiunea la nivel de grafica, dar FIFA 17 are si el portia lui de bug-uri.

De la poarta care "explodeaza" in timpul antrenamentului, la tot felul de maini si picioare strambe la jucatori, "fantome" ca in poza de mai jos si portari care isi dau autogoluri de tot rasul.

Iata mai jos un filmulet cu erori funny din FIFA 17.

These #FIFA17 glitches are hilarious—so long as they don't happen to you ????

(via Facebook/TheFifa11Videos | Rohan Trehan) pic.twitter.com/KMIaB3tHMo