EA Sports il baga pe Maradona in FIFA 18. Ce "overall" va avea legenda argentiniana

EA Sports a decis sa il treaca si pe Diego Maradona pe lsita legendelor din FIFA. El Pibe d'Oro va aparea astfel in jocul care va fi lansat la toamna.

Maradona va avea un overall de 95 si un dribling identic. Acesta va mai avea 88 pace, 91 shooting, 90 passing, 42 defence si 75 physical.

Alte legende care vor aparea in FIFA sunt Ronaldo, Thierry Henry si Pele.

95 ICON Maradona confirmed. First look at #FIFA18 gameplay plus everything #FUT on Aug 1! Details: https://t.co/Pa2xrdocNf pic.twitter.com/zjBw10IrnT