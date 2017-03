VIDEO SENZATIONAL! Depay a reusit golul ANULUI in Franta! Sut absolut fantastic de la 46 metri

AS Roma - Lyon este joi la Sport.ro, de la 22:00, in Europa League!



Europa League: Roma - Lyon este joi la Sport.ro, de la 22:00 Marti, 21:45, in direct la Sport.ro, Leicester - Sevilla in UEFA Champions League! Bucurati-va de fotbal!

Moment genial reusit pentru Lyon de fostul jucator al lui Manchester United.

Depay a reusit o dubla cu Toulouse in Franta, dar unul dintre goluri va candida lejer pentru trofeul de reusita sezonului.

Jucatorul adus de la Manchester United a reusit sa marcheze cu un sut senzational de 46 de metri.

Lyon a invins-o pe Toulouse cu 4-0, dupa ce Cornet si Jallet au mai marcat in acest meci. Echipa lui Genesio se pregateste acum pentru returul cu AS Roma, joi, in Europa League, de la 22:00, la Sport.ro

CLICK AICI PENTRU VIDEO