VIDEO | Reactie nervoasa a lui Neymar dupa prima infrangere a sezonului pentru PSG! Brazilianul a mers direct la arbitri

Echipa de sute de milioane a PSG-ului a suferit prima infrangere a sezonului in ultima etapa din Ligue 1.

Modesta Strasbourg a reusit sa castige meciul de pe teren propriu, scor 2-1. Mbappe a marcat pentru PSG, in timp ce Neymar va ramane in caseta tehnica a partidei cu cartonasul galben primit in minutul 7 al prelungirilor.

Imediat dupa fluierul final, Neymar a mers direct la brigada de arbitri, extrem de nervos. "Simulare! Simulez eu?", a fost reactia brazilianului la adresa centralului.