Verdictul lui Ronaldo dupa transferul lui Neymar la PSG! Ce a spus despre decizia celui mai scump jucator din toate timpurile

"Fenomenul" nu este de acord dupa plecarea lui Neymar de la Barca.

Decizia lui Neymar de a o parasi pe FC Barcelona pentru Paris Saint-Germain este un pas inapoi, crede brazilianul Ronaldo. Legenda fotbalul brazilian spune insa ca intelege motivele pentru care Neymar a ales sa accepte acest transfer ce l-a transformat in cel mai scump jucator din toate timpurile.

"Din punct de vedere sportiv, este un pas inapoi. Dar sunt anumite provocari pe care le cauta toata lumea. Am jucat la Barcelona si eu si apoi am mers la Inter intr-o perioada in care campionatul italian era mult mai competitiv" a spus Ronaldo in timpul unui interviu cu Zico.

Neymar a jucat in partida de miercuri a lui PSG, castigata cu 2-0 in fata lui Amiens, victorie ce o duce pe PSG in semifinalele Cupei Ligii Frantei.