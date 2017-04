ULTIMA ORA | Liga franceza ia in calcul EXCLUDEREA din campionat dupa incidentele de la Bastia - Lyon

A fost o saptamana de cosmar pentru Lyon - suporterii au fost batuti si fugariti de turci la meciul de joi cu Besiktas. Aceeasi soarta au avut-o si jucatorii, ieri, la meciul cu Bastia. DETALII AICI

Liga franceza ar putea exclude Bastia din campionat, dupa incidentele grave petrecute duminica la meciul cu Lyon, anunta L'Equipe.

Jucatorii lui Lyon au fost loviti de suporteri, dar si de stewarzii care ar fi trebuit sa asigure ordinea pe stadion, iar meciul a fost anulat dupa incheierea primei reprize (0-0).

Comisia de disciplina va judeca joi cazul, iar sanctiunile ar putea ajunge pana la excluderea din campionat, pentru ca Bastia este recidivista, si a primit pana acum toate pedepsele posibile - amenzi, suspendarea stadionului, porti inchise sau meciuri pierdute la masa verde.

"Cea mai traumatizanta experienta a Stelei in Europa"

In 1997, Steaua a trait pe pielea ei furia corsicanilor, intr-un meci din Cupa UEFA. Jucatorii au fost "macelariti" pe teren, iar micuta galerie romaneasca a fost obligata sa strige numele Bastiei pe stadion.

Vivi Rachita povesteste: "A fost ceva absolut incredibil! Noi am avut 2-0 la pauza, ambele goluri fiind marcate de Catalin Munteanu, dupa care, imediat dupa pauza, cand ei au facut 2-1, a inceput cosmarul si pe teren. Spun si pe teren pentru ca in tribuna, in sectorul in care erau rudele si prietenii nostri, incepuse deja de mult timp. La golul doi marcat de Steaua, evident ca ai nostri au sarit in picioare si au strigat."

"Toti spectatorii aflati imediat sub ei s-au ridicat atunci in picioare si au sarit sa-i bata. Bodyguarzii care ii aparau - erau doar patru! - s-au dat la o parte de teama. Ca sa nu-si ia bataie, ai nostri au fost obligati sa scandeze apoi «Bastia» pana la finalul partidei!"

"Dar pe teren, dupa 2-1, nu s-a mai jucat fotbal. A fost macel. Intrau pur si simplu sa ne rupa picioarele. Cand dadeai in minge, trebuia sa te si feresti in acelasi timp. La cornere ne blestemam zilele, pentru ca ne calcau, ne dadeau coate pe unde apucau, ce mai, a fost teroare. Ne-au batut cu 3-2, dar ne-am calificat, iar la final tin minte ca ne baricadaseram in vestiarul nostru, beam sampanie in cinstea calificarii si tineam usa sa n-o sparga jucatorii lor, care dadeau cu pumnii si picioarele in ea! Oricum, unii ne mai luaseram niste pumni si niste picioare pe tunelul care ducea la vestiare. Parca il vad si acum pe Lacatus cat de suparat era, cred ca si-a luat atunci bataie cat pentru toata cariera!". (ProSport)

Steaua s-a calificat mai departe, dupa 1-0 la Bucuresti si 2-3 la Bastia.