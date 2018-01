UEFA, lovitura de GRATIE pentru PSG! Noua regula impotriva sacilor fara fund cu bani ai seicilor

UEFA lanseaza versiunea 2.0 a FairPlay-ului financiar.

UEFA a introdus FairPlay-ul financiar in 2011 pentru un control mai bun al finantelor din fotbal si pentru a impiedica cluburile sa acumuleze datorii pe care nu le mai pot returna.

Intre timp, fotbalul s-a umplut de seici si proprietari chinezi care au reusit sa dribleze cu succes regulile impuse de UEFA, astfel ca forul european a pregatit o varianta revizuita.

Totul a pornit de la cele doua mutari istorice reusite de PSG vara trecuta, cand au platit 222 de milioane de euro pentru clauza de reziliere a lui Neymar si 180 de milioane euro pentru Mbappe, mutare mascata sub forma de imprumut pana vara viitoare.

Acum UEFA vrea sa limiteze deficitul de transferuri al cluburilor la 100 de milioane de euro, ceea ce inseamna ca daca un club plateste 300 de milioane de euro pe jucatori, ei vor fi obligati sa vanda jucatori de cel putin 200 de milioane de euro.

Mai mult, UEFA vrea sa limiteze la 25 numarul maxim de jucatori profesionisti dintr-un club. Cluburi precum Chelsea sau Manchester City au cate 60 de jucatori sub contract, insa mai mult de jumatate din ei sunt imprumutati la alte cluburi. In acest fel, UEFA impune si promovarea de jucatorii din academiile cluburilor in prima echipa.

Proiectul "2.0" al Fairplay-ului financiar a venit si la presiunile exercitate de cluburi precum Bayern, Real Madrid si Barcelona, deoarece ele au alt model de afaceri si nu mai pot tine pasul cu investitorii straini.

Proiectul de peste 100 de pagini va fi dezbatut pe 25 mai, la Comitetul Executiv al UEFA, scrie ziarul francez Le Parisien.

Sursa citata mai scrie ca cei de la PSG sunt anchetati in continuare pentru nereguli la transferurile lui Neymar si Mbappe. Clubul francez trebuia sa vanda 7 jucatori, insa pana acum nu a plecat niciunul.