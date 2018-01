Transferul lui Neymar la Real nu e doar un VIS! Anuntul facut de L'Equipe: brazilianul considera ca fost MINTIT

Sunt sanse tot mai mari ca Neymar sa plece de la PSG in vara viitoare.

L'Equipe scrie astazi ca brazilianul este extrem de nemultumit de situatia sa de la PSG si considera ca a fost pacalit in vara trecuta pentru a renunta la contractul cu Barcelona si pentru a veni la Paris.

Conform surselor citate de cotidianul francez, Neymar considera ca a fost pacalit in vara atunci cand i s-a spus ca fotbalul francez nu este unul defensiv. In aceste conditii, Neymar se gandeste sa revina in Spania, acolo unde jucatorii de atac au spatii mai largi pentru a putea dezvolta actiuni ofensive.

Real Madrid este clubul care il doreste acum pe Neymar. Madrilenii sunt dispusi sa plateasca pana la 400 de milioane de euro pentru a-l aduce pe Neymar.

Barcelona a incasat 222 de milioane de euro in vara trecuta in schimbul lui Neymar, brazilianul fiind cel mai scump jucator din lume.