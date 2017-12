Transferul care ia pe toata lumea prin surprindere! PSG, aproape sa aduca GRATIS un fost jucator de la Real Madrid

Cei de la PSG vor sa intareasca echipa fara sa cheltuiasca vreun ban pentru a nu incalca Fair-Play-ul Financiar.

Paris Saint-Germain a inceput negocierile cu internationalul francez Lassana Diarra pe care vor sa-l aduca in iarna, anunta RMC. Fostul jucator de la Real Madrid din perioada 2009-2012 joaca in prezent la Al Jazira in Emirate, insa acestia vor sa scape de el!

Al Jazira este dispusa sa renunte gratuit la Diarra pentru a elibera un loc pentru un alt jucator cu care negociaza - numarul de straini din lot este limitat. PSG il vrea pe Diarra pentru a avea o alternativa la Rabiot, cel care este accidentat in acest moment astfel ca la ultimul meci Emery a apelat la pustiul argentinian de 21 de ani, Giovani Lo Celso.

PSG nu doreste sa mai investeasca in aceasta iarna in transferuri, fiind insa nevoita sa vanda pentru a evita incalcarea FFP.