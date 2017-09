Tigrul face legea in campionatul lui Neymar si Mbappe! Un nou inceput fabulos de sezon pentru Radamel Falcao. Cate goluri are deja

Radamel Falcao (31 de ani) a trecut peste perioada neagra pe care a traversat-o in Premier League si acum rupe din nou plasele si baga frica in portarii adversi. Acesta este principalul om de gol al lui AS Monaco.

Fenomenul Falcao este din nou pe culmi inalte. In campionatul lui Neymar si Mbappe, varful columbian, ajuns la 31 de ani, traverseaza din nou o forma excelenta, luand deja prim planul in cursa pentru Gheata de Aur.

Falcao, care anul trecut a marcat de 29 de ori pentru AS Monaco in toate competitiile, 21 de reusite fiind bifate in Ligue I, a inceput din nou "ca din tun".

Sudamericanul a fost decisiv in victoria lui Monaco cu Strasbourg, scor 3-0, el ajungand la 9 goluri marcate in primele 6 meciuri ale campionatului Frantei.

Falcao este omul pe la care trec atacurile lui Monaco ori cel care le finalizeaza. Acesta a fost implicat in 59% dintre golurile formatiei franceze.

Radamel Falcao a dat si o pasa decisiva in acest debut de sezon.