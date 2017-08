Telenovela Mbappe continua: nu s-a inteles cu PSG, iar Madridul se retrage din cursa! Ce salariu a cerut

Mbappe ramane una din cele mai atractive tinte pentru cluburile mari.

Ieri, Marca a anuntat ca Mbappe a batut palma cu PSG pentru un transfer de 150 de milioane de euro, suma ce poate urca pana la 180 de milioane in functie de anumite bonusuri.

Cotidianul Le Parisien scrie insa ca transferul este departe de realizare si a citat surse sigure din cadrul celor doua cluburi.

Mbappe ramane tinta principala a lui Real Madrid in aceasta vara, insa sunt sanse mici ca spaniolii sa plateasca suma de 180 de milioane de euro ceruta de Monaco. Mai mult, presa din Spania a aflat ca negocierile cu campioana Europei s-au oprit in momentul in care Mbappe a cerut un salariu de 220.000 de euro pe saptamana!

Si PSG il vrea pe tanarul atacant minune, insa transferul de 222 de milioane de euro al lui Neymar face imposibila o alta mutare de ordinul sutelor de milioane fara ca UEFA sa intervina.