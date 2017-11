Soc pentru Neymar si vestiarul lui PSG! Seicii pregatesc o schimbare URIASA pe banca. Anunt de ultima ora

Zilele lui Unai Emery pe banca lui PSG sunt numarate.

Yahoo Sport anunta ca Antero Henrique, directorul sportiv al clubului, a facut un plan prin care care sa raspunda tensiunilor dintre antrenor si vestiarul lui PSG. Consecinta aplicarii lui: demiterea lui Emery pana la finalul anului.

Conducerea crede ca Emery nu mai are autoritate printre super vedetele lui PSG. Relatia dificila cu Neymar ar fi detaliul decisiv adaugat pe lista esecurilor din sezonul trecut. PSG a fost eliminata din Champions League desi a castigat cu 4-0 pe Parc des Princes contra Barcelonei, apoi a pierdut titlul in fata lui AS Monaco. Henrique le-a transmis deja seicilor care o conduc pe PSG ca cea mai buna varianta pentru un viitor de succes este sa-l aduca pe Mourinho si pe Rui Faria, colaboratorul sau cel mai apropiat. Singurul semn de intrebare e legat de posibilitatea ca acestia sa o paraseasca pe Manchester United la finalul sezonului actual.

Unai Emery o antreneaza pe PSG din fara lui 2015 si are un titlu castigat in Ligue 1, o cupa a Frantei, si doua Supercupe. Pe banca Sevillei, Emery a castigat de 3 ori la rand Europa League.