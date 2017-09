Seicul lui PSG intervine in conflictul dintre Cavani si Neymar! Prima reactie OFICIALA

Neymar si Cavani s-au contrat pe tema unui penalty.

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 21:45 Dortmund - Real Madrid! Joi, 28 septembrie, 20:00, Lugano - Steaua!

Patronul Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, a afirmat ca nu exista nicio problema la echipa sa, subliniind ca nu a existat vreun conflict intre Neymar si Cavani.

"Nu a existat nimic, doar voi, presa, faceti probleme", a spus seful PSG.

L'Equipe a scris, marti, ca jucatorii formatiei PSG Edinson Cavani si Neymar au fost foarte aprope de a se lua la bataie, la vestiare, dupa meciul cu Olympique Lyon, disputat, duminica, pe Stadionul Parc des Princes si câstigat de gazde cu 2-0, in etapa a VI-a a campionatului Frantei.

Disputa a pornit de la o faza din finalul partidei. in care Cavani, Neymar si Dani Alves s-au certat pentru balon, fiecare dorind sa excute lovitura de la 11 metri dictata de arbitru. in cele din urma, Cavani a executat si a trimis mingea in bara, ratând penaltiul, in minutul 79.

La vestiare, atacantul uruguayan i-a reprosat brazilianului atitudinea avuta la acea faza, iar acesta din urma a sarit sa-l loveasca pe coechipierul sau. Capitanul Thiago Silva a intervenit si a oprit cearta dintre cei doi.

L'Equipe noteza ca disputa de la penalti pleaca de la faptul ca ambii jucatori au clauza de goluri marcate, ce poate sa le aduca venituri suplimentare importante in cazul in care devin golgheteri. Sursa citata precizeaza ca Edinson Cavani are o prima de un milion de euro daca devine cel mai bun marcator din Ligue 1. Cel mai probabil, Neymar are o clauza asemanatoare in intelegerea sa.

Sezonul trecut, Cavani a fost golgheter cu 35 de goluri in Ligue 1, 49 in toate competitiile, si acum isi vede amenintata pozitia de principal marcator al echipei de nou-venitul brazilian, care a costat PSG suma de 222 de milioane de euro pentru a-l aduce de la FC Barcelona.