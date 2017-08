Seicii sunt in ALERTA! PSG poate fi exclusa din Liga Campionilor din cauza lui Neymar! Veste devastatoare

Englezii anunta un posibil dezastru pentru PSG!

Francezii au fortat vara aceasta cel mai scump transfer din istorie, aducerea lui Neymar de la Barcelona pentru 222 de milioane de euro. Cu investitii uriase in fiecare an, PSG risca acum sa fie sanctionata pentru incalcarea fairplay-ului financiar.

Daca nu va dovedi ca a avut incasari pe masura banilor cheltuiti pana acum in transferuri, PSG poate fi sanctionata drastic de catre UEFA. PSG a fost deja sanctionata in 2014, cand UEFA a obligat-o sa plateasca o amenda si sa reduca numarul de jucatori din lotul pentru Champions League de la 25 la 21. La fel s-a intamplat si in cazul lui Manchester City, o alta mare cheltuitoare din Europa.

Atunci, daca una din echipele mari din Europa depunea apel la sanctiunea dictata de UEFA, forul european trebuia sa ia o masura mai drastica, adica eliminarea celor doua cluburi din cea mai importanta competitie europeana, scrie The Sun. Atunci, PSG nu a deranjat niciun gigant european, iar apelul nu a fost depus.

Acum insa, PSG i-a declarat razboi pe fata Barcelonei dupa ce l-a luat pe Neymar cu forta, iar o sanctiune asemanatoare din partea UEFA poate atrage imediat apelul Barcelonei.

Mai mult, nici celelalte forte europene precum Bayern, Manchester United sau Real Madrid nu sunt multumite de modul in care au actionat seicii lui PSG pentru a-l lua pe Neymar si se tem ca la fel pot pati si ei in viitorul apropiat.

Si seful UEFA, Aleksander Ceferin a anuntat ca vrea sa opreasca diferentele tot mai mari din cluburile mici si cele precum PSG.

Transferul lui Mbappe de la Monaco poate fi decisiv in acest sens. Totusi, mutarea este pregatita pentru anul viitor, iar cei de la PSG trebuie sa aduca bani seriosi in club pana atunci. The Sun scrie ca PSG incearca sa-si mareasca veniturile din social media si drepturile TV din Brazilia pentru a-si putea acoperi cheltuielile uriase.