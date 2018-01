Seicii au decis: PSG schimba antrenorul! Cele doua nume URIASE de pe lista MILIARDARILOR

PSG vrea sa renunte la Emery indiferent cum evolueaza lucrurile pana la finalul campionatului!

Pentru a-l inlocui, seicii au doar doua nume pe lista. Max Allegri si Antonio Conte. Prioritatea e antrenorul lui Juventus, caruia vor sa-i faca o propunere pentru un contract pe 3 ani.

Allegri, 50 de ani, e din 2014 la Juventus, alaturi de care a jucat finala Champions League in 2017. Supercampioana din Serie A ar vrea sa-l pastreze, insa tentatia PSG ar putea fi decisiva. In cazul in care afacerea nu se inchide, PSG merge pe varianta Conte, care se va desparti sigur de Chelsea la finalul sezonului. Conte ar prefera si el o revenire in Serie A.