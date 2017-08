Scandal URIAS la Monaco! Mbappe, trimis acasa de antrenor! Mutarea de 180 de milioane e iminenta!

Mbappe e in centrul unui scandal urias la Monaco, iar despartirea pare iminenta!

Tanarul Kylian Mbappe are un contract de 18 milioane de euro pe an de la PSG, dar Monaco insista sa-l mai tina inca un sezon. Se pare ca nervii tanarului atacant au cedat, iar zilele trecute a sarit la bataie chiar cu antrenorul sau, Leandro Jardim. Mbappe a fost trimis acasa si nu a mai fost inclus in lot pentru partida cu Metz, castigata de campioana Frantei cu 1-0.

Jardim a anuntat fara sa dea prea multe detalii cu nu stie daca Mbappe va fi in lot pentru meciul urmator, derby-ul cu Marseille. "Nu stiu daca Mbappe va fi in lot, partida e peste 10 zile, e prea devreme ca sa spun ceva", a spus Mbappe.

In 10 zile, Mbappe poate ajunge deja la PSG. El Mundo Deportivo scrie ca cele doua cluburi au ajuns la un acord si ca oficializarea afacerii este doar o chestiune de ore. Mbappe va fi prezentat oficial saptamana viitoare. PSG il cumpara cu 180 de milioane + 20 in functie de atingerea unor clauze de performanta. Mbappe va avea un salariu anual de 18 milioane de euro, aproape triplu fata de cat ii dadea Real Madrid, 7 milioane! Recordul lui Neymar ramane insa greu de batut. Brazilianul castiga 30 de milioane de euro.