S-A DECIS soarta lui Unai Emery la PSG! Va fi dat afara, 5 variante pentru inlocuirea lui

Cei de la PSG se gandesc la viitorul antrenor in ciuda faptului ca PSG are sansele unei triple istorice in acest sezon.

PSG este pe primul loc in campionat, in optimile Ligii Campionilor acolo unde o va intalni pe Real Madrid si in turul 4 al Cupei Frantei. Cu toate astea, postul lui Unai Emery este in pericol. Nu in actuala stagiune, ci din vara lui 2018.

Cei de la PSG nu au de gand insa sa-l demita pe Emery inainte de finalul acestui sezon: "200% ramane! Nu ne indoim de el si are toata increderea noastra, pot sa il asigur ca nu este o problema pentru PSG contractul sau, suntem confortabili" a spus Antero Henrique intr-un interviu pentru Le Parisien.

Cand a venit insa vorba despre cine va fi pe banca echipei in sezonul viitor, directorul sportiv al parizienilor a fost evaziv: "Suntem la mijlocul lunii decembrie, nu este momentul sa vorbim despre asta".

Conform L'Equipe, presedintele Al-Khelaifi si Henrique au facut lista scurta a posibililor antrenori. Principalul candidat pentru inlocuirea lui Emery este Luis Enrique! Alti candidati sunt Allegi, Conte, Simeone si Mourinho.