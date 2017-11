Transferul URIAS dupa care se asteapta MAREA BOMBA! Becali poate da o super lovitura de milioane cu bijuteriile FCSB. Anunt de ultima ora

Veste buna pentru stelisti dintr-un super campionat al Europei!

Michael Emenalo si-a gasit de lucru! :) Nigerianul care i-a urmarit live la Bucuresti pe Coman, Nedelcu, Man si Tanase in derby-ul Steaua - Dinamo din septembrie a semnat cu Monaco. Va fi noul director sportiv al clubului care a batut toate recordurile de transfer in Ligue 1 vara trecuta.

Emenalo, fost sef la Chelsea pana in aceasta toamna, a venit pe National Arena in special pentru Florinel Coman, pe care il cunostea bine inca din perioada Viitorul. Acum, africanul isi duce baza uriasa cu date despre jucatori la campioana Frantei, unul dintre cluburile cu cea mai mare rata de succes la transferuri. Florinel Coman are acum sanse reale sa intre in strategia comerciala a lui Monaco, la fel ca si ceilalti jucatori inclusi de Gigi Becali in lotul clauzelor de zeci de milioane de euro, Nedelcu, Man si Florin Tanase.

"Este o sansa enorma pentru mine, un proiect de mare calitate. AS Monaco a avut un progres fantastic in ultimii ani, sunt sigur ca va continua sa aiba succes. Vicepresedintele Vasilyev m-a convins sa vin aici si cred ca e decizia corecta dupa ce am plecat de la Chelsea. Voi munci aici cu modestie si voi face tot posibilul pentru ca experienta pe care o am sa foloseasca echipei", a spus Emenalo pentru site-ul oficial al lui Monaco.