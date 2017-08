Ranieri nu ii garanteaza lui Tatarusanu un loc de titular: "O sa vad inainte de meci cine joaca"

Ciprian Tatarusanu va debuta in aceasta etapa la Nantes.

Claudio Ranieri anunta ca Tatarusanu se va afla in lotul lui Nantes pentru meciul cu Marseille, insa nu ii garanteaza portarului roman un loc de titular.



"Tatarusanu? O sa vad diseara sau vineri dimineata. O sa aleg apoi. Am doi numar 1, sunt foarte fericit cu Dupe. Rezerva sau titular, Tatarusanu va fi in lot, asta e clar", a spus Ranieri.

Ajuns de doua saptamani in Franta, Ciprian Tatarusanu incepe deja sa se adapteze si sa invete limba. "Tatarusanu a invatat deja cateva cuvinte, stanga, dreapta, inainte, iesi, etc. Ne-am antrenat impreuna abia miercuri. Are experienta si e un portar bun", a spus Koffi Djidji, jucator adus si el in aceasta vara de Nantes.