PSG pregateste o achizitie uriasa: ia unul dintre cei mai buni jucatori din lume! Mutarea de sah-mat gandita de seici

PSG pregateste o mutare uriasa pe piata transferurilor din Europa. Achizitia poate fi perfectata fara ca seicii sa plateasca vreo suma de transfer.

Dupa ce au cheltuit in vara aproape 400 de milioane de euro prin aducerile lui Neymar si Mbappe, seicii de la PSG vor acum sa isi intareasca si apararea. Potrivit presei italiene, PSG doreste sa-l achizitioneze pe Donnarumma. Portarul lui Milan nu ar avea trecuta in contract clauza de reziliere in valoare e 70 de milioane de euro de care se vorbea atunci cand a semnat noua intelegere. De asemenea, Milan are probleme cu UEFA din cauza fair-play-ului financiar, iar PSG ar putea profita de aceasta situatie.

Alphonse Aréola, actualul titular din poarta lui PSG, nu a dat randamentul scontat conform oficialilor de la Paris.