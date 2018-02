PSG mai da o lovitura: e al doilea cel mai scump transfer din istorie! Mutarea realizata acum care va deveni OFICIALA in vara

S-a realizat al doilea cel mai scump transfer din istorie.

PSG a activat clauza de cumparare definitiva a lui Mbappe, iar tanarul atacant va deveni jucatorul PSG-ului, oficial, la finalul sezonului.

PSG l-a imprumutat pe Mbappe de la AS Monaco in vara anului trecut, cu o clauza de cumparare defenitiva la finalul sezonului in curs. Seicii care conduc clubul din Paris au decis sa activeze aceasta clauza si in vara vor vira in conturile celor de la Monaco 180 de milioane de euro.

Mbappe va deveni astfel al doilea cel mai scump transfer din istoria fotbalului. Recordul este detinut de Neymar pentru care PSG a platit tot in vara trecuta 222 de milioane de euro.