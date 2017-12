PSG isi propune un nou transfer care va intra direct IN ISTORIE! Seicii se pregatesc sa-i achite clauza de reziliere

PSG nu se opreste si nu se invata minte. Seicii care controleaza clubul francez au scos din conturi in vara aproape 400 de milioane de euro pentru transferurile lui Neymar si Mbappe si au intrat in atentia UEFA pentru nerespectarea fair-play-ului financiar.



Chiar daca le-a fost atrasa atentia, cei de la PSG nu pare dispusa sa renunte la politica de transferuri. Potrivit AS, PSG este pregatita sa plateasca 100 de milioane de euro pentru aducerea lui Jan Oblak de la Atletico Madrid. Se va repeta situatia din cazul lui Neymar: daca oferta finala va fi cea de 100 de milioane de euro, Atletico nu avea cum sa se opuna dat fiind faptul ca aceasta este clauza de reziliere a contractului.

Suma ar reprezenta un nou record pe piata transferurilor. Oblak ar deveni cel mai scump portar din istorie, la mare distanta de Buffon. Legendarul goalkeeper italian i-a costat pe Juventus 49,2 milioane de euro in urma cu 16 ani cand a fost luat de la Parma. Pe locul trei in acest clasament se afla Ederson, portar pentru care City a platit 40 de milioane de euro in perioada de transferuri din vara.