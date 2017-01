Primul jucator care a primit galben pentru o pasa! Motivul pentru care starul lui PSG a fost penalizat

Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00!

PSG a castigat fara mari probleme duelul cu Nantes prin dubla lui Edinson Cavani. Mijlocasul Marco Verratti, dorit de Bayern Munchen, a fost in centrul celei mai controversate faze din meci.

La o faza banala, Marco Verratti s-a pus pe coate si i-a trimis mingea cu capul propriului portar, Kevin Trapp. Spre surpriza jucatorilor si a fanilor, arbitrul a fluierat si a acordat lovitura libera indirecta si galben pentru Verratti!

Motivul? Regulamentul FIFA spune ca "nu poate fi folosit niciun truc pentru a ocoli termenii din Legea 12". Aceasta lege face referire la pasa catre portar. Trapp nici macar nu a prins mingea in mana, insa arbitrul a considerat ca a fost vorba de comportament nesportiv si l-a penalizat pe Verratti, socat de decizia arbitrului.

PSG midfielder Marco Verratti got a yellow card for this: pic.twitter.com/w66Ntsx4wZ