Primul de pe LISTA CELOR 8! PSG isi vinde un superstar pentru a putea juca in Liga Campionilor

PSG incearca sa-l vanda pe Di Maria. In China.

Clubul francez a fost avertizat de UEFA ca risca sa nu primeasca acceptul de a juca in Liga Campionilor din sezonul urmator daca nu isi echilibreaza balanta financiara. PSG a platit in aceasta vara clauza de reziliere a lui Neymar, 222 de milioane de euro, si mai achita in vara urmatoare 180 de milioane de euro pentru transferul definitiv al lui Mbappe de la AS Monaco.

In aceste conditii, PSG este nevoita sa renunte la nu mai putin de 8 jucatori pentru a reintra in grafic din punct de vedere financiar.

The Sun scrie ca oficialii clubului francez lucreaza la transferul lui Di Maria. Argentinianul va fi cedat in China. Di Maria este marele perdant dupa venirile lui Neymar si Mbappe, astfel ca jucatorul ar fi de acord cu o plecare care i-ar asigura minute de joc.